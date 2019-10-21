الحريرى: مظاهرات لبنان تأتى نتيجة شعور الشباب بالغضب

أعلن رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، فى كلمة له منذ قليل، أن المظاهرات في لبنان تأتي نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس.



وأضاف الحريرى أن الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف، وإقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء، وإلغاء وزراء الإعلام اللبنانية وعدد من المؤسسات غير الضرورية.



وتابع الحريرى، أن الإصلاحات تضمنت أيضًا تعزيز مكافحة عمليات التهريب عبر الحدود، وإقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرًا، مشددًا على أنه لا ضرائب جديدة فى الموازنة الجديدة.

