الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

سياسي

"جائزة الصحافة العربية" تفتح باب الترشُّح لدورتها الـ19

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:03 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة ممثلة بنادي دبي للصحافة، عن فتح باب التقدُّم للمشاركة في الجائزة ضمن دورتها التاسعة عشرة، ضمن فئاتها الثلاث عشر التي تشمل مختلف مجالات العمل الصحفي.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن تلقّي الأعمال المشاركة سيكون عبر الموقع الإلكتروني للجائزة https:aja.dpc.org.ae، لكل من يرغب في المشاركة من مؤسسات صحفية عربية وصحفيين مستقلين عرب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وحدّد نادي دبي للصحافة تاريخ 6 يناير 2020 موعدًا نهائيًا لتسلُّم طلبات المشاركة وترشيحات المؤسسات الصحفية ضمن مختلف فئات الجائزة، حيث تبدأ فور إغلاق باب تلقي المشاركات عمليات الفرز الأولية تمهيدًا لباقي خطوات التحكيم بمختلف مراحلها وصولًا لاختيار ثلاثة مرشحين عن كل فئة قبيل إعلان الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي سيتزامن مع ختام منتدى الإعلام العربي في 26 مارس 2020.

ويحق لكل صحفي عربي تكون أعماله منشورة خلال عام 2019 التقدم بأعماله لنيل إحدى جوائز الصحافة العربية ضمن الفئات التالية: جائزة الصحافة الاستقصائية، وجائزة الصحافة الذكية، وجائزة الصحافة الرياضية، وجائزة الصحافة الاقتصادية، وجائزة الحوار الصحفي، وجائزة الصحافة العربية للشباب، وجائزة الصحافة السياسية، وجائزة الصحافة للرسم الكاريكاتيري، وجائزة الصحافة الثقافية، وجائزة أفضل صورة صحافية، وجائزة الصحافة الإنسانية، أما جائزتي العامود الصحفي، وشخصية العام الإعلامية فتُمنحان بقرار من مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن المعايير المهنية الرفيعة المُتبعة في اختيار وتكريم الكوادر الصحفية العربية المتميزة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ستبقى الضمانة التي تكفل للجائزة نزاهتها وسمعتها التي تلقى احترام وتقدير مجتمع الصحافة العربية.

ودعا جاسم الشمسي، مدير جائزة الصحافة العربية، كل المؤسسات الصحفية والصحفيين العرب لزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة والاطلاع على شروط ومعايير الترشح للجائزة، بما فيها المستجدات التي استحدثتها الأمانة العامة فيما يتعلق بقواعد المشاركة وشروط الترشّح والمعايير المعتمدة للتحكيم وفرز الأعمال، موضحًا أن الارتفاع المتواصل لمنحنى جودة الأعمال المشاركة خلال السنوات الماضية يبشّر بتلقي مشاركات على قدر كبير من التميز ربما تتجاوز في جودتها ما تلقته الجائزة من أعمال خلال الدورات السابقة، ومؤكدًا في السياق ذاته أن نادي دبي للصحافة سيوفر كافة عناصر الدعم لتسهيل عملية ترشّح الصحفيين العرب المتواجدين في مناطق متفرقة من العالم.

وأضاف الشمسي أن الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، ممثلة بنادي دبي للصحافة، تسعى دائمًا للحفاظ على ريادة الجائزة في قيادة التميز الصحفي في العالم العربي من خلال توفير مختلف أنواع التشجيع للصحفيين والمؤسسات الصحفية، والمساهمة بفعالية في ترسيخ روح الإبداع والريادة بما يسمح بتطوير محتوى صحفي يتماشى مع سرعة التطورات التي يشهدها عالمنا العربي.

يذكر أن الأمانة العامة للجائزة أدخلت مجموعة من الأفكار التطويرية على عمل الجائزة في العام الماضي، من ضمنها وضع آلية جديدة للفرز، بالاستناد لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث أتاح النظام الجديد لكل عضو تقييم المشاركات عبر رابط إلكتروني مخصص ومنح كل عمل درجة من 1 إلى 10 شريطة وضع ملاحظات حول كل عمل مقدم، تمهيدًا لتحويل النتائج إلى لجان التحكيم التي تبدأ عملية التحكيم الفعلي للجائزة بعد استخلاص نتائج الفرز، كما تم إلغاء حجب اسم صاحب العمل أو المؤسسة المتقدمة به وفق الآلية الجديدة بسبب عدم فاعلية الحجب في ظل الانفتاح الرقمي.

وتلعب لجنة الفرز دورًا كبيرًا وأساسيًا في التركيز على نوعية الأعمال والتأكد من وجودها ضمن الفئات الصحيحة واستيفائها الشروط والأحكام الخاصة بكل فئة مع الالتزام الدقيق بالمعايير في مرحلة الفرز، وذلك قبل مرحلة إرسال الأعمال للجان التحكيم التي تضم ما يقارب 60 محكمًا بواقع 5 إلى 6 محكمين عن كل فئة من مختلف أرجاء الوطن العربي، حيث تختار الأمانة العامة للجائزة أعضاء لجنة الفرز من المتخصصين بحسب فروع الجائزة، وتتألف من أعضاء مجلس إدارة الجائزة ورؤساء التحرير والأكاديميين، ومن أساتذة الإعلام والخبراء من ذوي الكفاءة.

وسيوفر نادي دبي للصحافة كل عناصر الدعم لتسهيل عملية ترشّح الصحفيين العرب المتواجدين في مناطق متفرقة من العالم، على أن تكون المادة الصحافية المقدمة لنيل الجائزة منشورة في إحدى الصحف أو المجلات العربية المطبوعة أو الإلكترونية خلال العام 2019.

وكانت جائزة الصحافة العربية قد كرمت في دورتها الماضية ثلاثة عشر فائزًا من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقرب من ستة آلاف عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحفي، في حين كرمت الجائزة الأستاذ محمد جاسم الصقر، مؤسّس وناشر جريدة "الجريدة" اليومية في الكويت، ضمن فئة "شخصية العام الإعلامية"، كما كرّمت الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم في فئة "العامود الصحفي".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل أبشع جريمة قتل ارتكبها نقاش فى حق طفلته

منذ حوالي 16 ساعة

النائب العام عن "شهيد الشهامة": نسعى لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

منذ حوالي 5 ساعات

استقرار سعر الدولار اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

حبس منتحل صفة ضابط سرق سيدة في عابدين

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

حبس سنة وغرامة 5 آلاف.. تعديلات قانون العقوبات لحفظ حق النفقة

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

النائب العام عن "شهيد الشهامة": نسعى لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

أيام زمان

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

إطلاق "المحفظة الوردية" لمكافحة سرطان الثدى بالجامعة العربية

"الكيتو" يسبب تفاقم التهاب الجلد

24 أكتوبر.. اليوم العالمي لشلل الأطفال

في يومه العالمي.. كيفية الوقاية من هشاشة العظام

الرئيس نيوز

حزب الكرامة: سنشارك في الاستحقاقات المقبلة عبر ائتلاف "أحزاب الحركة المدنية"

مخيون: "حزب النور" مستعد للترشح في المحليات والشورى لكن ننتظر صدور القوانين

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي

في مذكرة لـ"الوزراء".. "العامة للبنوك" تطالب بإصلاح منظومة العمل بالتأمينات الاجتماعية

منوعات

الزجاجات البلاستيكية.. وسيلة لشراء تذاكر المترو في روما

متحف عملاقة الأثاث السويدية ايكيا يقدم لضيوفه كرات اللحم

ارتفاع معدلات البدانة بسبب التحول في طبيعة النظام الغذائي

علماء يطلقون مشروعا يساعد على رسم خريطة لخلايا جسم الإنسان

كشكول

"أرسيف": عادل عبد الغفار ضمن أعلى ٥٪؜ من المؤلفين المستشهد بأبحاثهم

نادي أعضاء التدريس بالفيوم: التعاقد المؤقت قتل لطموحات المُعيد

بالصور.. "الخشت" يستقبل العالم المصري فاروق الباز

بالصور.. عميد "طب الأزهر" يفتتح دورة الإسعافات الأولية

إسلام سياسي

الإخوان تسىء للبابا تواضروس.. ومصادر: الجماعة تتحالف مع شخصيات مسيحية لاستكمال التشويه

إخواني يكشف انتحار 3 من شباب الجماعة في تركيا يأسًا من أوضاع قادتهم

"وطن" الإخوانية تهاجم شباب الجماعة بسبب انتحار 3 منهم

من هو الإرهابي عوف أبوالمهاجر الذي قتله الأمن التونسي؟


زيت وسكر

4 أسباب تلغي ترخيص شركات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج

تفاصيل خطة الـ 50 مليار دولار لتحقيق الأمن المائي

كيف تواجه “الصحة” الأمراض الوبائية بالموانئ والمطارات؟

بيع 15 محلًا تجاريًا في مزاد علني بدمياط الجديدة

مقالات الرأي
عمرو خالد
حين تفوض ربك للحكم فى قضيتك
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
المزيد

الثقافة

أمين عام الأعلى للثقافة يكرّم عددا من رموز فن المسرح

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"الرعب البيئي" اتجاه روائي تحتاجه الأرض في مواجهة "تغير المناخ"

حفل توقيع "الرحلة 508" في دار بدائل الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك