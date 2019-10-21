"جائزة الصحافة العربية" تفتح باب الترشُّح لدورتها الـ19

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة ممثلة بنادي دبي للصحافة، عن فتح باب التقدُّم للمشاركة في الجائزة ضمن دورتها التاسعة عشرة، ضمن فئاتها الثلاث عشر التي تشمل مختلف مجالات العمل الصحفي.



وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن تلقّي الأعمال المشاركة سيكون عبر الموقع الإلكتروني للجائزة https:aja.dpc.org.ae، لكل من يرغب في المشاركة من مؤسسات صحفية عربية وصحفيين مستقلين عرب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.



وحدّد نادي دبي للصحافة تاريخ 6 يناير 2020 موعدًا نهائيًا لتسلُّم طلبات المشاركة وترشيحات المؤسسات الصحفية ضمن مختلف فئات الجائزة، حيث تبدأ فور إغلاق باب تلقي المشاركات عمليات الفرز الأولية تمهيدًا لباقي خطوات التحكيم بمختلف مراحلها وصولًا لاختيار ثلاثة مرشحين عن كل فئة قبيل إعلان الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي سيتزامن مع ختام منتدى الإعلام العربي في 26 مارس 2020.



ويحق لكل صحفي عربي تكون أعماله منشورة خلال عام 2019 التقدم بأعماله لنيل إحدى جوائز الصحافة العربية ضمن الفئات التالية: جائزة الصحافة الاستقصائية، وجائزة الصحافة الذكية، وجائزة الصحافة الرياضية، وجائزة الصحافة الاقتصادية، وجائزة الحوار الصحفي، وجائزة الصحافة العربية للشباب، وجائزة الصحافة السياسية، وجائزة الصحافة للرسم الكاريكاتيري، وجائزة الصحافة الثقافية، وجائزة أفضل صورة صحافية، وجائزة الصحافة الإنسانية، أما جائزتي العامود الصحفي، وشخصية العام الإعلامية فتُمنحان بقرار من مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية.



وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن المعايير المهنية الرفيعة المُتبعة في اختيار وتكريم الكوادر الصحفية العربية المتميزة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ستبقى الضمانة التي تكفل للجائزة نزاهتها وسمعتها التي تلقى احترام وتقدير مجتمع الصحافة العربية.



ودعا جاسم الشمسي، مدير جائزة الصحافة العربية، كل المؤسسات الصحفية والصحفيين العرب لزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة والاطلاع على شروط ومعايير الترشح للجائزة، بما فيها المستجدات التي استحدثتها الأمانة العامة فيما يتعلق بقواعد المشاركة وشروط الترشّح والمعايير المعتمدة للتحكيم وفرز الأعمال، موضحًا أن الارتفاع المتواصل لمنحنى جودة الأعمال المشاركة خلال السنوات الماضية يبشّر بتلقي مشاركات على قدر كبير من التميز ربما تتجاوز في جودتها ما تلقته الجائزة من أعمال خلال الدورات السابقة، ومؤكدًا في السياق ذاته أن نادي دبي للصحافة سيوفر كافة عناصر الدعم لتسهيل عملية ترشّح الصحفيين العرب المتواجدين في مناطق متفرقة من العالم.



وأضاف الشمسي أن الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، ممثلة بنادي دبي للصحافة، تسعى دائمًا للحفاظ على ريادة الجائزة في قيادة التميز الصحفي في العالم العربي من خلال توفير مختلف أنواع التشجيع للصحفيين والمؤسسات الصحفية، والمساهمة بفعالية في ترسيخ روح الإبداع والريادة بما يسمح بتطوير محتوى صحفي يتماشى مع سرعة التطورات التي يشهدها عالمنا العربي.



يذكر أن الأمانة العامة للجائزة أدخلت مجموعة من الأفكار التطويرية على عمل الجائزة في العام الماضي، من ضمنها وضع آلية جديدة للفرز، بالاستناد لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث أتاح النظام الجديد لكل عضو تقييم المشاركات عبر رابط إلكتروني مخصص ومنح كل عمل درجة من 1 إلى 10 شريطة وضع ملاحظات حول كل عمل مقدم، تمهيدًا لتحويل النتائج إلى لجان التحكيم التي تبدأ عملية التحكيم الفعلي للجائزة بعد استخلاص نتائج الفرز، كما تم إلغاء حجب اسم صاحب العمل أو المؤسسة المتقدمة به وفق الآلية الجديدة بسبب عدم فاعلية الحجب في ظل الانفتاح الرقمي.



وتلعب لجنة الفرز دورًا كبيرًا وأساسيًا في التركيز على نوعية الأعمال والتأكد من وجودها ضمن الفئات الصحيحة واستيفائها الشروط والأحكام الخاصة بكل فئة مع الالتزام الدقيق بالمعايير في مرحلة الفرز، وذلك قبل مرحلة إرسال الأعمال للجان التحكيم التي تضم ما يقارب 60 محكمًا بواقع 5 إلى 6 محكمين عن كل فئة من مختلف أرجاء الوطن العربي، حيث تختار الأمانة العامة للجائزة أعضاء لجنة الفرز من المتخصصين بحسب فروع الجائزة، وتتألف من أعضاء مجلس إدارة الجائزة ورؤساء التحرير والأكاديميين، ومن أساتذة الإعلام والخبراء من ذوي الكفاءة.



وسيوفر نادي دبي للصحافة كل عناصر الدعم لتسهيل عملية ترشّح الصحفيين العرب المتواجدين في مناطق متفرقة من العالم، على أن تكون المادة الصحافية المقدمة لنيل الجائزة منشورة في إحدى الصحف أو المجلات العربية المطبوعة أو الإلكترونية خلال العام 2019.



وكانت جائزة الصحافة العربية قد كرمت في دورتها الماضية ثلاثة عشر فائزًا من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقرب من ستة آلاف عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحفي، في حين كرمت الجائزة الأستاذ محمد جاسم الصقر، مؤسّس وناشر جريدة "الجريدة" اليومية في الكويت، ضمن فئة "شخصية العام الإعلامية"، كما كرّمت الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم في فئة "العامود الصحفي".