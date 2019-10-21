صعود طفيف لمؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة معاملات ثانى جلسات الأسبوع - اليوم الإثنين - على ارتفاع طفيف، مدعومة ببعض المشتريات الاستباقية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبعضا من الأفراد.



وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 08. 0%، بما يعادل 16 نقطة ليصل إلى مستوى 14255 نقطة.



كما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70"، بنسبة 1. 0%، بما يعادل 54. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 537 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 12 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 3 ملايين ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 580 صفقة شراء وبيع.