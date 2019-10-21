كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت بعض الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، ظهور أحجام مرورية بسبب الكثافات وزيادة الأحمال أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس، في ظل تواجد أمني مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية، وفك الزحام أولا بأول خلال أوقات الذروة على مدار اليوم.



وظهرت أحجام مرورية أعلى الطريق الدائري للمتجه من الأقاليم حتى ميدان المؤسسة والمرج، وكذلك الأمر للقادم من طريق إسكندرية الزراعي وصولا إلى مناطق القاهرة، وكذلك الأمر في الاتجاه العكسي وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بالمريوطية والمنيب وصولا إلى الأوتوستراد ومن حلوان وصولا إلى المعادي.



كما يوجد انسياب مروري محدود بطريق كورنيش المعادي للمتجه من حلوان حتى مناطق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى محور الأوتوستراد بالاتجاه القادم من مناطق حلوان، وفي طريقه إلى القاهرة وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من محور صلاح سالم، وفي طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة بكوبري 15 مايو وللقادم من المعادي وفي طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان الشهيد هشام بركات وفي طريقه للعباسية.



ويشهد كوبري 6 أكتوبر تباطؤ في حركة السيارات بالاتجاهين القادم من مدينة نصر، وفي طريقه إلى ميدان التحرير، وظهر انسياب محدود في الحركة المرورية للمتجه من المهندسين وحتى مدينة نصر، وكذلك من الجيزة اتجاه وسط البلد والعكس، واصطفت السيارات أعلى كوبري 15 مايو بالاتجاه للقادم من شارع جامعة الدول، وفي طريقه إلى منطقة الإسعاف، وظهر تباطؤ في حركة السيارات في نزلة وزارة الخارجية للمتجه من ميدان عبد المنعم رياض، وصولا إلى الأقاليم.



وظهرت كثافات مرورية بشوارع الجيزة منها بشارع الهرم وصولا إلى قسم الطالبية، وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصر الدين، ومحطة المترو وظهر انسياب محدود في حركة المركبات بشارع فيصل، وصولا إلى شارع العشرين وظهر انسياب محدود أعلى كوبري الجيزة المعدني، وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وظهرت كثافات مرورية عبر شارع السودان وصولا إلى شارع جامعة الدول وحتى إمبابة في ظل تواجد أمني مكثف بجميع المحاور لتسيير حركة المرور.



وتكرر الأمر بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبري قصر النيل، وكذلك بمحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفي طريقه إلى ميدان لبنان وشهد كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات، وكذلك الأمر من وسط البلد إلى الدائري ومن الدائري إلى المعادي وفى الاتجاه العكسي ظهرت كثافات مرورية وكذلك للمتجه من المعادي إلى حلوان وبطريق السويس الصحراوي للمتجه إلى مناطق مصر الجديدة والعكس وبطريق جسر السويس انتظمت حركة السيارات.