زعيمة هونج كونج تعتذر على إطلاق مياه على مسجد خلال احتجاجات

اعتذرت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج اليوم الإثنين، للمجتمع المسلم بالمدينة بعد أن أصاب مدفع مياه مسجدا رئيسيا أثناء تصدي الشرطة لآلاف المحتجين المؤيدين للديمقراطية الليلة الماضية.



وزارت لام مسجد كولون قبيل زيارتها المقررة لطوكيو لحضور مراسم تتويج الإمبراطور ناروهيتو بينما أزالت سلطات المدينة مظاهر الفوضى التي خلفتها الاحتجاجات العنيفة أمس الأحد وهي الأحدث خلال خمسة أشهر من الاضطرابات السياسية.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في مواجهات دارت بمقاطعة كولون لتفريق محتجين يرشقونها بالقنابل الحارقة، كما رشت الصبغة الزرقاء على الحشود.



وأغرقت مياه انطلقت من أحد المدافع البوابة والسلالم الأمامية لمسجد كولون، الذي يعد أهم مسجد في هونج كونج، حيث تجمع عدد قليل من الأشخاص بينهم صحفيون.



وذكر متحدث أن لام زارت المسجد اليوم الإثنين واضعة وشاحا واعتذرت لقادة الأقلية المسلمة.



وقال كبير الأئمة محمد أرشد إن الاعتذار "مقبول" وإن المسلمين يأملون في مواصلة العيش بسلام في هونج كونج.



وقالت الشرطة في بيان إنها رشت الماء على المسجد بالخطأ وإنها "تحترم حرية العقيدة وستعمل جاهدة على حماية كل أماكن العبادة".