تجديد حبس نجار وعاطل لسرقتهما شقة سكنية فى الزيتون

جددت محكمة جنح الزيتون حبس "أيمن. م" 26 سنة، نجار، و"تامر. ص"، 23 سنة، عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة شقة بشارع سليم الأول بمنطقة الزيتون.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اعترفوا بسرقتهم الشقة بأسلوب كسر الباب؛ وذلك بعد مراقبة أصحابها، والتأكد من خلو الشقة من السكان؛ مبررين ذلك بضيق حالتهم المادية.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة الزيتون، من "نهال. س"، تفيد بسرقة شقتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، التي شهدت الواقعة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.