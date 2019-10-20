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فن

"ماليفيسنت 2" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:42 م
ماليفيسنت 2
ماليفيسنت 2
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تصدر الفيلم الجديد (ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع إذ حقق 36 مليون دولار.

الفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينج وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينج.

وتراجع فيلم الحركة والجريمة (الجوكر) إلى المركز الثاني محققا نحو 29 مليون دولار.

والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيليبس.

وجاء الفيلم الجديد (زومبي لاند 2: دبل تاب) في المركز الثالث وحقق 26.7 مليون دولار.

الفيلم بطولة وودي هارلسون وإيما ستون وجيسي إيزنبرج وأبيجيل برسلين وإخراج روبن فلايشر.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "عائلة أدامز" (أدامز فاميلي) من المركز الثاني إلى الرابع محققا نحو 16 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الخيال العلمي "رجل الجوزاء" (جيميني مان) من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.

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