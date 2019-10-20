تاريخ عداء تركيا لـ "الأكراد".. وحلم بعودة حدود الدولة العثمانية (فيديو)

كشف الدكتور أيمن سمير، متخصص في العلاقات الدولية، تاريخ جرائم تركيا ضد الأكراد، وتفاصيل اتفاقية سيفر التي عقدي في عام 1920.



وقال خلال لقائه في برنامج "عليى مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اتفاقية سيفر أقرت بإقامة وطن قومي للأكراد، حيث يوجد ما بين 45 و50 كردي، موزعين ما بين 15 مليون في تركيا، و2.5 مليون في سوريا، و6 ملايين في العراق، و6 ملايين في إيران، و600 ألف في أرمينيا، و600 ألف في أذريبجان".



وأضاف: "القوميون الأتراك بقيادة مصطفى كمال أتاتورك رفضوا السماح للأكراد بإقامة وطنهم وفقا لاتفاقية عام 1920"، مشيرًا إلى أن رجب طيب أردوغان، يخطط منذ 2011 للاستيلاء على أراضي من العراق وسوريا، في إطار خطة استعادة أراضي الدولة العثمانية.



وحول الاتفاق الأمريكي التركي لوقف إطلاق النار في سوريا، قال "أردوغان خسر منبج، وعين العرب، فضلا عن أنه لم يسيطر على التل الأبيض بالكامل".