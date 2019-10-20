حسن خضر: تركيا المعبر الرئيسي لدخول الإرهابيين إلى سوريا

قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إن العدوان التركي على سوريا غير مبرر ويعد احتلال وحرب ضد الأكراد.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الأكراد كان لهم دورًا كبيرًا في التصدي لداعش في سوريا، وبعد عدوان تركيا اضطر الأكراد لسحب قواتهم من مناطق الحرب على داعش، للدفاع عن أرضهم.

ولفت "خضر"، إلى أن هناك مطالب من شخصيات سياسية بألمانيا بمحاكمة أردوغان دوليا بعد عدوانه الأخير على الأراضي السورية.

وأكد، أن تركيا كانت المعبر الرئيسي لدخول الإرهابيين إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.