عادل نعمان: نحتاج خطة قومية للتعامل مع أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية "فيديو"

قال الكاتب الصحفي عادل نعمان، إن قطاعات الدولة جميعها يجب أن تستنفر خلال الفترة القادمة لمواجهة الإشاعات التي يروجها أتباع جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تنظيم الإخوان الإرهابي حاليًا يعمل وفقًا لأحدث النظم العلمية في الصحف العالمية والمراكز البحثية متخصصة ومتقدمة ويجند أشخاص يجيدون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها في حرب نشر الأكاذيب والإشاعات".



وأشار إلى أننا نريد خطة قومية للتعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية مشروع تشترك فيه مصر بعلمائها وخبرائها ولا مانع من الاستعانة بخبرات أجنبية متخصصة في مجالات محددة، من باب إسناد الأمر لأصحابه حتى نستطيع المقاومة.



وأكد أنه لا بد أن يكون هناك حائط صد داعم وموجود أمام المواطن حتى عندما يسمع الشائعة يستنكره وستنفروا ولديه مناعة ذاتية من حصار المجتمع له.