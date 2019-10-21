حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 21 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: تحاط بالأصدقاء والأهل والأحباء، وتتلقى مساعدة تفاجئك، تكسب المال، وتقوم بعمليات مربحة، وتستفيد حتى من أخطاء الآخرينو تشعر أن ساعة المجد قد دقت.

عاطفيًا: يسود جو من عدم الرضى، وتجدك نفسك عاجزًا عن السيطرة على الأمور، تتعامل مع بعض المستجدات بحذر وعدم ثقة.

صحيًا:: تناول البيض المسلوق مع الخبز الكامل الحبوب للحصول على أكبر قدر ممكن من البروتين والمواد المغذية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

