صور.. مصرع 3 في حادث مأساوي بكفر الشيخ

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، أمام بوابة مدينة مصيف بلطيم.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقت إخطارًا، يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي أمام بوابة مدينة مصيف بلطيم.



على الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "م. ا. ا" 72 عامًا، طبيب باطنة على المعاش، و"آ. م. م"، 25 عامًا، و"ي. أ. ر"، عامًا ونصف، ويُقيمون جميعًا في الدقهلية، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي.



انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة الطريق لعدم تعطل المسافرين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.