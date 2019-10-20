"رحلة سعيدة" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية السبت

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحي "رحلة سعيدة" الساعة السابعة والنصف مساء، في الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ أكتوبر الجارى، على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.



العرض إنتاج شعبة المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي، البطولة للفنانين " محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، أحمد حسني، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي"، مدير المسرح الحديث الفنان القدير أشرف طلبة، المشرف على شعبة المواجهة والتجوال الفنان محمد الشرقاوي.



"رحلة سعيدة" ديكور وملابس وليد جابر، موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، مخرج منفذ ابراهيم أحمد، مساعدو الإخراج محمد عوض وشهد صلاح.