حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 20 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحمل قالت:-

- الحمل

مهنيًا: قدّم تنازلات بسيطة، يشير الوضع الى بعض الالتباس، تجنب المواجهات، مزاجك متعكر وتشعر بالاستياء وتوجه الملاحظات للزملاء، لطف الأجواء عوضًا من إشعالها.

عاطفيًا: إحذر اتخاذ قرارات مهمة الأجواء عاصفة ولا تسمح لمزاجيتك بالتأثير في تصرفاتك، ابتعد الخلافات والتحديات، أنت متوتر الأعصاب ومشوش الرؤية.

صحيًا: إنه الوقت المناسب لعطلة مريحة تستعيد فيها الأجواء المرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.