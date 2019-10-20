"تعليم الجيزة" تعلن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

بدأت مديرية التربية والتعليم فى تحصيل مصروفات رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد، بعد أن انتهت المديرية أول أمس من إعلان نتيجة التنسيق الثانى للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات "التجريبية" للعام الدراسى 2019- 2020.



وأوضح خالد حجازي، وكيل الوزارة، أن المصروفات بدأ دفعها من أمس الأحد، لافتًا إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة يواجهها ولى الأمر، فعليه التوجه للإدارة التعليمية التابعة للمدرسة، علمًا أن المديريةً يتوالى قبول باقي الأطفال على المراحل المقبلة.



وتعد مرحلة رياض الأطفال من المراحل الدراسية التي تحتل مكانة هامة لدى أولياء الأمور ويبحث العديد عن موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الثانية حيث حددته وزارة التربية والتعليم عقب إعلانها نتيجة تنسيق المرحلة الأولى مما زاد شغف أولياء الأمور لمعرفة مصير أبنائهم والمدارس التى يدخلونها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.