انطلاق الدورة الثالثة لمعهد محاماة الإسكندرية الاثنين

أعلنت نقابتا محامي الإسكندرية، اليوم، عن انطلاق الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بعد غد الاثنين، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بمحطة الرمل، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال السيد نايف، عضو النقابة العامة، إنه تم الاتفاق مع عدد من المحاضرين أساتذة القانون، وشيوخ المحامين، لإلقاء المحاضرات بالمعهد.



يذكر أن اجتياز دورة معهد المحاماة يعد شرطا لنقل القيد من جدول عام لجدول الابتدائي، ويهدف المعهد لتنمية ثقافة المحامين القانونية والفكرية.