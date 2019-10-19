لجنة إيراد النيل: استمرار زيادة وارد المياه خلال أكتوبر

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة وزير الري والموارد المائية، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلي الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.



وأكدت اللجنة أن الفيضان بدأ- هذا العام- بشكل متوسط حتى منتصف أغسطس الماضي، ثم ازداد حتى أكتوبر الجاري، حيث زادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة وإن كانت المياه الواردة خلال شهر أكتوبر فاقت كل المعدلات السابقة، ومن المتوقع استمرار تلك المعدلات خلال شهر نوفمبر.



كما تابعت اللجنة- خلال اجتماعها- الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية، وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.



وفي سياق آخر، استقبلت محافظة جنوب سيناء عاصفة من الأمطار خلال يومي 15 و16 أكتوبر الحالي، إلا أنه بفضل منظومة الحماية التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترات الماضية للتعامل مع أخطار السيول وحصد كميات المياه، تم استقبال تلك الكميات التي قدرت بحوالي خمسة ملايين متر مكعب على الوجه الأمثل وتخزينها في البحيرات الصناعية وخلف السدود والحواجز التي تم إنشاؤها للاستفادة منها من قبل التجمعات البدوية وأهالينا في سيناء.