باحث: تجربة أردوغان تتهاوى.. أتوقع انتخابات مبكرة في تركيا

قال الكاتب بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الاتحاد الأوروبي أوقف مفاوضات ضم تركيا للاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات حظر سلاح على تركيا، وهذا ليس أمر هين لأن أردوغان لديه مشروع صناعة عسكرية وطنية ويعتمد على تكنولوجيا عسكرية يحصل عليها من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عندما تتجمد علاقات التعاون العسكري الصناعة العسكرية ستفقد الإمداد التكنولوجي ولديها صفقات أخرى كانت قد عقدتها مع باكستان ودول إفريقية ستتجمد هذه الصفقات وعليها شروط جزائية بالإضافة إلى تعطل التطور التكنولوجي والتقني لهذه الصناعة العسكرية التركية".



وتابع: "تجربة أردوغان تتهاوى وتنهار وفي اعتقادي أن انتخابات 2023 برلمانية ورئاسية لن تجرى في موعدها وسيتم تقديمها في 2020، ويخسر أردوغان الرئاسة، وكان نجاحه بنسبة 51% ومعنى ذلك أن نصف الشعب لم يكن يؤيده رغم الدعم الخارجي له، وذلك عندما كان يروج له أوباما على أنه النموذج الإسلامي المتسامح الليبرالي.

