شاهد.. سارة الشامي بإطلالة كاجوال

شاركت سارة الشامي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت سارة الشامي، بـ بدي وجاكيت جينز أبيض مع بنطلون جينز، ونسقت معهم حزام أسود أنيق، ووضعت ميكب هادئ مع أحمر شفاة باللون النبيتي مما أضاف رونقًا لإطلالتها.



واختارت سارة الشامي، مجموعة عصرية من الإكسسورات فارتدت قرطا مميزا لإكمال إطلالتها، وكان شعرها البني متطاير بشكل جذاب.



يذكر أن سارة الشامي تستعد حاليا للبدء في تصوير فيلمها الجديد "ماكو" ويشارك في بطولته التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.





