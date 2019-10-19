القبض على المتهم فى مذبحة أرض نادى قارون بالفيوم

نجح المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير المباحث، في إلقاء القبض، على المدعو خالد نجيب ناجي، المتهم الرئيسي في مذبحة قطعة الأرض المجاورة لنادي قارون في مدينة الفيوم، والتي راح ضحيتها شخصان وأصيب آخرون.



كانت بداية تفاصيل تلك الواقعة، حينما تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد أمير السحلي، مأمور قسم أول، يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عدد من الأشخاص بناحية نادي قارون.



وبالانتقال والفحص، تبين نشوب المشاجرة بين عدد من أفراد عائلة ناجي وآخرين؛ بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض ونتج عن الواقعة مقتل شخصين وإصابة آخرين.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع، وضبط عدد من طرفي المشاجرة، فيما تمكن المتهم الرئيسي من الهرب، حتى نجح رجال المباحث في إعداد كمين؛ أسفر عن ضبطه وإحالته إلى النيابة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.