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الثقافة

"الثقافة والحضارة في كوريا".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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في ضوء اهتمام إدارة خدمات المعلومات، بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة، تنظم محاضرة بعنوان "الثقافة والحضارة في كوريا" يلقيها مون بيونج جون؛ القنصل العام، بسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين المقبل، بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

وتهدف المحاضرة إلى إلقاء الضوء على الثقافة والحضارة في كوريا، وتوسيع التبادل الثقافي وتعزيز ثقافة العلوم الإنسانية وتنمية صناعة المحتويات الثقافية، والتعرف على التطور الاقتصادي الكوري وأيضا الظروف السياسية في شبه الجزيرة الكورية.

ويصاحب المحاضرة عرض للكتب والمراجع العربية والأجنبية الموجودة ضمن مقتنيات المكتبة الرئيسية.

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