"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

أقدم نجار مسلح على قتل ابنته باستخدام سكين المطبخ، بعد نشوب علاقة غير شرعية بينهما وقيامها بتصويره وافتضاح أمره مما دفعه للتخلص منها.



تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ بوفاة إحدى السيدات بمنزلها بناحية مساكن قرية درنكة.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف وبالكشف والمعاينة وبسؤال المدعو "ع.م. ع"، نجار مسلح، ومقيم مساكن درنكة دائرة المركز، قرر بوفاة كريمته المدعوة "آ. ع. م"، ربة منزل، مطلقة، ومقيمة بذات العنوان دون معرفة سبب الوفاة.



بمناظرة الجثمان ظاهريًا تبين أن الجثة مسجاة على ظهرها بأرضية الشقة ترتدي كامل ملابسها وبها جروح متفرقة بالصدر والبطن وآثار دماء على ملابسها.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة والعمل على تحديد وضبط مرتكبها بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز أسيوط وتم وضع خطة بحث التي كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها المدعو "ع. م. ع" نجار مسلح.



وبضبط المتهم وعرض المعلومات أقر بارتكابه الواقعة لأنه ارتبط بعلاقة جنسية محرمة مع ابنته المجني عليها وتبين له فيما بعد بتصويرها لتلك العلاقة وعلم أفراد أسرته مما أدى إلى افتضاح الأمر، فقرر التخلص منها واستغل وجودها بمنزل والدتها وتواجد كريمته بالمسكن بمفردها فقام بطعنها بسكين المطبخ عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها للحياة ثم قام بغسل السكين وأرشد عنها تم ضبطها وعليها آثار ملوثات دموية وذلك بمشاهدة نجله "ع.ع. م" طالب ومقيم بذات الناحية.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.