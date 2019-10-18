السعودية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

حذرت المملكة العربية السعودية، منذ قليل، رعاياها من السفر الي لبنان خلال هذه الفترة، في أعقاب المظاهرات الحاسمة التي تشهدها البلاد.



فيما دعت مواطنيها في لبنان الي توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.



طالبت السفارة السعودية في لبنان، رعاياهما بالحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات في لبنان، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي بدأت، مساء الخميس، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية، وقرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة.



وطالبت السفارة السعودية، في حسابها على تويتر، مواطنيها بالتواصل معها لإنهاء إجراءات مغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة.