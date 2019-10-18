اتفاق بين الدولية للطاقة ومستشفى أمريكى لعلاج سرطان الأطفال بالدول النامية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أنها وقعت اتفاقًا مع مستشفى أبحاث أمريكي بارز لمعالجة سرطان الأطفال في الدول النامية.



وقالت الوكالة الدولية، في بيان، من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا، إنها ستعمل مع مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال على توحيد الجهود لمحاربة سرطان الأطفال في البلدان النامية، لافتة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن احتمال وفاة الأطفال بهذا المرض يبلغ أربعة أضعاف مقارنة مع الدول ذات الدخل المرتفع، وذلك بسبب نقص القدرة على تحمل التكاليف العلاج وغياب جودة الرعاية الصحية.



وذكر البيان أنه بموجب الاتفاق الجديد الذي تم توقيعه اليوم ستعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومستشفى الأبحاث الأمريكي معا لرفع مستوى الوعي بسرطان الأطفال وتعبئة الموارد لدعم الدول الأعضاء في إنشاء خدمات الطب النووي والإشعاعي وزيادة تدريب المهنيين في مجال العلاج الإشعاعي ودعم البحوث في العلاج الإشعاعي لأورام الأطفال والمجالات ذات الصلة.



وأشار البيان إلى حدوث 300 ألف إصابة جديدة على الأقل كل عام، ويعد سرطان الأطفال أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم بين الأطفال والمراهقين وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.