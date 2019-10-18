"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار اليوم

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاف "عبدالعال" في تصريحات لـ"الدستور"، قائلًا: "ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء" مؤكدًا أن الفرصة ستكون مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.