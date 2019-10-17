ساندرا نشأت: لا تعليق على فيلم "الممر"

رفضت المخرجة ساندرا نشأت، التعليق على فيلم "الممر"، قائلة: "يكفي الحالة التي صنعها، وإقبال الناس عليها، لا يهم بعد ذلك عجبني أو معجبنيش".



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لما فيلم يعمل حالة والناس تحبه وتقبل عليه، وتغير مفاهيم، متسألش حد عاجبك ولا مش عاجبك".



وبعد إلحاح من عامر على معرفة رأيها، قالت ساندرا: "الموضوع والفكرة والأبطال حاجة مشرفة".



ويسرد فيلم "الممر" بطولة رجال القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية بشكل خاص، خلال حرب الاستنزاف، مستعرضا المرحلة الزمنية بداية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



ويعتبر فيلم "الممر"، أضخم إنتاج شهدته السينما المصرية، وهو التعاون الخامس بين شركة "الماسة للإنتاج الفني" والمخرج شريف عرفة، بعد أفلام "الجزيرة، الجزيرة 2، ولاد العم، فول الصين العظيم".



