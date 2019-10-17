عودة الكهرباء إلى 85% من مناطق بورسعيد

عاد التيار الكهربائي إلى حوالي 85% من المناطق بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، بعد انقطاع المفاجئ الذي دام لقرابة الساعة.



وقال المهندس محمد سعيد، رئيس قطاع شركة القناة للكهرباء في بورسعيد، في تصريح لـ"الدستور" إن التيار الكهربائي سيعود إلى المحافظة بالكامل خلال نصف ساعة، مرجعا الانقطاع إلى عطل فني مفاجئ حدث بالمحطة الرئيسية المغذية للمحافظة بمنطقة الرسوة، وأنه جاري إصلاح المحول، وتحميل الجهد على الخطوط الاحتياطية لتشغيل المحطة.