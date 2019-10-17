"الدستور" تكشف الإخواني المسئول عن مونتاج ونشر فيديوهات "المقاول الأجير"

على مدى أيام طويلة ظهر المقاول الهارب محمد على فى فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حرض فيها على الدولة المصرية ورجال الجيش والشرطة، معترفًا فى الوقت ذاته بوجود مجموعة معاونة له مهمتها إجراء «مونتاج» لتلك المقاطع، ورفعها على المواقع المختلفة، ثم استخدام لجان إلكترونية فى ترويجها، ما أثار تساؤلات عن هوية أعضاء هذه المجموعة.



الإجابة جاءت عبر مصدر أمنى قال إنه تم الاتفاق بين المقاول الهارب وأيمن نور، رئيس مجلس أمناء قناة «الشرق» الإخوانية، على تخصيص الأخير أحد العاملين المقربين منه، ويُدعى مسعد البربرى، لنشر فيديوهات محمد على، وترأس اللجان الإلكترونية المسئولة عن ترويجها.



«البربرى» هو أحد العاملين القدامى فى إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، إذ كان يعمل فى الخفاء دون ظهور كامل وبعيدًا عن أعين الأمن لسنوات طويلة، قبل أن يظهر للعلن مطلع عام ٢٠١٢ بالعمل ضمن طاقم قناة «مصر ٢٥» الناطقة باسم الجماعة، وتقلد عدة مناصب داخلية بها، وصولًا إلى المدير التنفيذى للقناة.



بعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو هرب «البربرى»، كما روى لموقع إخوانى فى لقاء يعود إلى عام ٢٠١٨، إلى لبنان، حيث عاش لشهور طويلة هناك، إلى أن ألقى الأمن العام اللبنانى القبض عليه، فى ٢ إبريل ٢٠١٤، وبعد ٥ أيام، تم ترحيله إلى مصر.

وفى مصر تم إيداع «البربرى» بسجن استقبال طرة، حتى ١٨ مايو ٢٠١٧، وأحيل للمحاكمة على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة، التى حُكم فيها عليه بالسجن المؤبد، ثم قُبل طعنه وتمت تبرئته ليسافر بعدها إلى تركيا.

هناك استقبله أيمن نور، وعينه على الفور مديرًا تنفيذيًا لمجموعة قنوات «الشرق»، ومسئولًا عن اللجان الإلكترونية التى يقودها «نور»، وهو ما أهله بعدها لتسلم ملف المقاول الهارب محمد على، ليبدأ بعدها فى إنشاء مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعى باسم الأخير، لنشر مقاطعه المصورة التحريضية، والترويج لها عبر قنوات «الإخوان».

وكشفت مصادر عن آلية العمل التى اتبعها «البربرى»، موضحة أنه كان يتسلم مقاطع الفيديو من المقاول الهارب محمد على، ثم يرفعها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، ويبدأ فى الترويج لها عبر اللجان الإلكترونية للجماعة، من خلال نشرها على الصفحات والمجموعات الجماهيرية، بجانب إجراء «مونتاج» لبعض أجزائها ونشره بصورة منفردة لاستكمال عملية التحريض.

وأضافت المصادر: «ما يثبت أن البربرى هو من يدير الملف الإعلامى للمقاول الهارب، حصول قناته «الشرق» الإخوانية على الحقوق الحصرية لهذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنع أى من الحسابات أو الصفحات من نشرها دون الحصول على إذن مسبق منها، وهو ما أعلنته القناة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك».

