الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

سياسي

"الدستور" تكشف الإخواني المسئول عن مونتاج ونشر فيديوهات "المقاول الأجير"

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:23 م
جريدة الدستور
أحمد ونيس
طباعة
على مدى أيام طويلة ظهر المقاول الهارب محمد على فى فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حرض فيها على الدولة المصرية ورجال الجيش والشرطة، معترفًا فى الوقت ذاته بوجود مجموعة معاونة له مهمتها إجراء «مونتاج» لتلك المقاطع، ورفعها على المواقع المختلفة، ثم استخدام لجان إلكترونية فى ترويجها، ما أثار تساؤلات عن هوية أعضاء هذه المجموعة.

الإجابة جاءت عبر مصدر أمنى قال إنه تم الاتفاق بين المقاول الهارب وأيمن نور، رئيس مجلس أمناء قناة «الشرق» الإخوانية، على تخصيص الأخير أحد العاملين المقربين منه، ويُدعى مسعد البربرى، لنشر فيديوهات محمد على، وترأس اللجان الإلكترونية المسئولة عن ترويجها.

«البربرى» هو أحد العاملين القدامى فى إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، إذ كان يعمل فى الخفاء دون ظهور كامل وبعيدًا عن أعين الأمن لسنوات طويلة، قبل أن يظهر للعلن مطلع عام ٢٠١٢ بالعمل ضمن طاقم قناة «مصر ٢٥» الناطقة باسم الجماعة، وتقلد عدة مناصب داخلية بها، وصولًا إلى المدير التنفيذى للقناة.

بعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو هرب «البربرى»، كما روى لموقع إخوانى فى لقاء يعود إلى عام ٢٠١٨، إلى لبنان، حيث عاش لشهور طويلة هناك، إلى أن ألقى الأمن العام اللبنانى القبض عليه، فى ٢ إبريل ٢٠١٤، وبعد ٥ أيام، تم ترحيله إلى مصر.
وفى مصر تم إيداع «البربرى» بسجن استقبال طرة، حتى ١٨ مايو ٢٠١٧، وأحيل للمحاكمة على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة، التى حُكم فيها عليه بالسجن المؤبد، ثم قُبل طعنه وتمت تبرئته ليسافر بعدها إلى تركيا.
هناك استقبله أيمن نور، وعينه على الفور مديرًا تنفيذيًا لمجموعة قنوات «الشرق»، ومسئولًا عن اللجان الإلكترونية التى يقودها «نور»، وهو ما أهله بعدها لتسلم ملف المقاول الهارب محمد على، ليبدأ بعدها فى إنشاء مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعى باسم الأخير، لنشر مقاطعه المصورة التحريضية، والترويج لها عبر قنوات «الإخوان».
وكشفت مصادر عن آلية العمل التى اتبعها «البربرى»، موضحة أنه كان يتسلم مقاطع الفيديو من المقاول الهارب محمد على، ثم يرفعها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، ويبدأ فى الترويج لها عبر اللجان الإلكترونية للجماعة، من خلال نشرها على الصفحات والمجموعات الجماهيرية، بجانب إجراء «مونتاج» لبعض أجزائها ونشره بصورة منفردة لاستكمال عملية التحريض.
وأضافت المصادر: «ما يثبت أن البربرى هو من يدير الملف الإعلامى للمقاول الهارب، حصول قناته «الشرق» الإخوانية على الحقوق الحصرية لهذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنع أى من الحسابات أو الصفحات من نشرها دون الحصول على إذن مسبق منها، وهو ما أعلنته القناة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس "المصريين": السيسي قدم روشتة حقيقية لتحقيق النجاح

منذ يومين

4 مجهولي النسب في شوارع قنا.. أحدهم جثة متحللة

منذ حوالي 9 ساعات

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

ads

الصور

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

الأكثر قراءة

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

"الدستور" تكشف الإخواني المسئول عن مونتاج ونشر فيديوهات "المقاول الأجير"

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

سحب رخصة طيار سمح لـ محمد رمضان بالقيادة مدى الحياة

أيام زمان

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

3 مشروبات شائعة تسهم فى إطالة العمر

"الصحة العالمية": 7 ملايين شخص تلقوا علاج السل خلال 2018

5 أطعمة تحميك من الإصابة بأمراض القلب

احذر.. السجائر الإلكترونية تهدد حياة غير المدخنين

الرئيس نيوز

رئيس "كهرباء القناة" يكشف: سبب انقطاع التيار عن بورسعيد

نيابة أمن الدولة تسمح لـ"الباقر" بحضور جنازة والده

"واقعة محمد رمضان" تطيح برئيس شركة طيران خاصة

القاهرة تستضيف اجتماعات "مجلس النواب الليبي" غدا

منوعات

بطل UFC يعترف بالتحرش الجنسي

إنقاذ رجل دخل قفص أسد في حديقة حيوان هندية

علماء يقصفون الأرض بأشعة الليزر

أجمل 10 نساء فى 2019.. ممثلة تركية صاحبة المركز الأول (صور)

كشكول

أسوان تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر"

بالصور.. وكيل تعليم الجيزة يعلن تفاصيل مسابقة "متميرة يا جيزة"

المستشار العسكري لكفر الشيخ يدخل في نوبة بكاء بسبب قصيدة طالب أزهري

للمرة الرابعة.. إلغاء امتحانات الدبلومة الأمريكية لـ ٣٠ ألف طالب بسبب تسريب الأسئلة

إسلام سياسي

الولايات المتحدة تعلن وقف إطلاق النار في شمال سوريا

خالد الجندي: الجماعة الإرهابية ظلمت شيخ الأزهر "سيد طنطاوي" بسبب المعاملات البنكية

بالتزامن مع العدوان التركي.. داعش يطلق سراح نساءه المحتجزات في سجون "قسد"

صفر مشاهدات.. إعلام الإخوان ينهار.. ومصادر: أيمن نور يجتمع مع مسئولين بالقنوات


زيت وسكر

الكندوز يسجل110 جنيه.. أسعار اللحوم بالأسواق

كم فص “ثوم” تحتاجه يوميًا للحفاظ على صحتك؟

جرام الفضة يسجل 9.70 جنيه في نهاية الخميس

شروط مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات والتيار الإسلامى «2-2»
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
المزيد

الثقافة

ثقافة سوهاج تناقش "يعنى إيه كلمة وطن"

ورش فنية وموسيقية بقصر ثقافة الأسمرات

عمرو موسى يستعرض "كتابيه" النادي الدبلوماسي

عروض أفلام وورش فنية بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك