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استخدام الإسبرين هذه المدة يعمل على تنظيف الرئة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:38 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أكدت دراسة علمية جديدة أعدها باحثون أمريكيون، أن الإسبرين ومختلف العقاقير المسكنة المضادة للالتهابات يمكنها أن تُقلل من الآثار السلبية التي تتعرض لها الرئة من تلوث الهواء، وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن الدراسة نُشرت في موقع Science Daily العلمي.

وأضاف تقرير الغد، أن الدراسة أكدت أن استخدام الإسبرين لمدة تصل إلى 28 يوما متواصلة يمكنه أن يعمل على تنظيف الرئة بصورة كاملة، حيث يتخلص الإسبرين ومضادات الالتهاب من الجسيمات الصغيرة وجسيمات الكربون الأسود الموجودة داخل الرئة، الأمر الذي يُحسن من وظائف الرئة بصورة كبيرة.

وقال القائمون على الدراسة، إن النتائج تشير إلى أن الإسبرين وغيره من مضادات الالتهاب قد تحمي الرئتين من طفرات قصيرة الأجل في تلوث الهواء، لكن لا يزال هناك أخطار أكبر لا يمكن السيطرة عليها، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن يمكن للإسبرين أن يحمي الرئة من الأعراض قصيرة الأجل.

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