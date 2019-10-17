واشنطن: مزيد من العقوبات ضد تركيا لانتهاكاتها بسوريا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد تستخدم المزيد من العقوبات لضبط تصرفات تركيا عقب هجومها شمالي سوريا.



جاء ذلك من خلال المحادثات التي يجريها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، في أنقرة.



ويلتقي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، بأردوغان، في أنقرة، ضمن محاولة للتفاوض بشأن وقف العدوان التركي في سوريا، والتذكير بالعقوبات التي ستستمر لحين وقف إطلاق النار.



وأعلن البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي يضم "بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الخاص لسوريا جيم جيفري".



وأشار إلى أن زيارة الوفد تأتي ضمن المحاولات للتفاوض على وقف لإطلاق النار والتسوية بين تركيا والقوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة.