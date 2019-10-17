استقبال 5047 طلب تصالح على مخالفات البناء بالشرقية

استقبلت المراكز التكنولوجية، بمحافظة الشرقية ٥٠٤٧ طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بنطاق المحافظة، وتم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعقد لقاءات دورية مع المواطنين لتوعيتهم بالإجراءات المتبعة لتقنين أوضاعهم طبقا للقانون، حيث يتم فحص هذه الطلبات طبقا للشروط والأحكام لبيان مدي مطابقتها حتي يتثني استكمال باقي إجراءات التصالح عليها.



وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتيسير على المواطنين فى تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.



يذكر أن المراكز التكنولوجية إستقبلت 5047 طلب حتى الآن بواقع "358 طلب بمركز الزقازيق – 19 طلبات بحي أول – 463 طلب بمنيا القمح – 310 طلب بأبو حماد – 436 طلب بديرب نجم – 731 طلب بههيا – 487 طلب ببلبيس – 187 طلب بفاقوس – 377 طلب بأبو كبير – 121 طلب بالحسينية – 437 طلب بالإبراهيمية – 634 طلب بكفر صقر – 53 طلب بأولاد صقر – 318 طلب بمشتول السوق – 16 طلب بالقنايات – 36 طلب بالقرين – 9 طلبات بصان الحجر – 29 طلبات بحي ثان – 26 طلب بمنشأة أبو عمر".