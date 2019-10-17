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تحقيقات وملفات

مبادرات الخير.. المستفيدون من صندوق "تحيا مصر" يتحدثون

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
جريدة الدستور
سالي رطب
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أكثر من 8 مبادرات أطلقها صندوق تحيا مصر منذ إنشاءه عام 2014 وحتى الآن استهدفت تقديم المساعدات للمصريين في عدة مجالات طبية وإنشائية، فساهم الصندوق في علاج ملايين المصريين من فيروس سي، وطور آلاف من القرى والمنازل المهددة بالانهيار، وشارك في المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض العيون.

وفي إطار سعي الصندوق لتوفير الملابس لغير القادرين وتنظيمه معرضا بجامعة الإسكندرية يضم 17 ألف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها مجانًا على طلاب الجامعة ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية، ويأتى ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة"، قامت "الدستور" في السطور التالية بالتواصل مع بعض المستفيدين من مبادرات الصندوق، وكيف غيرت هذه المبادرات حياتهم نحو الأفضل.


"نور حياة" تنقذ 900 ألف طالب من مشاكل الإبصار
سمير علي، طالب في المرحلة الإبتدائية، من محافظة الأسكندرية، وأحد المستفيدين من مبادرة "نور حياة"، التي وقّعت الكشف على طلاب مدرسته كاملة، وقالت والدته "هناء": لم أدرك أن ابني لديه مشكلة في النظر إلا بعد أن جاء من المدرسة وقال لي إنه تم توقيع الكشف عليه ولا بد أن يجري عملية.

وتابعت: الحملة الطبية التي ذهبت إلى المدرسة وقعت الكشف الدقيق على الأطفال كما علمت من مديرة المدرسة، وخلال الفحص تبين أن ابني لديه مشكلة فى إحدى عينيه تحتاج إلى التدخل الجراحي، وننتظر تحديد الموعد المناسب لها، مشيدة بدور المبادرة في إنقاذ وليدها.

وقّع صندوق تحيا مصر الكشف على 900 ألف تلميذ من من أطفال المدارس الإبتدائية خلال العام الدراسي الحالي في 10 محافظات مختلفة وهي (القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الأسكندرية، و مطروح) ، ووفر نظارة طبية مجانية للأطفال التي كانت حالتهم تستدعي ذلك.

وأطلق صندوق تحيا مصر مبادرة "نور حياة" في يناير من العام الجاري، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، استجابة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سينفذها الصندوق خلال 3 أعوام ونصف العام بتمويل قدره مليار جنيه، بالتعاون مع القوات المسلحة، وإدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن مؤسسة الأورمان، والجمعية الشرعية، ومؤسسة صناع الخير وبنك الشفاء.

تطوير 43 قرية بالقرى وإعادة إعمار أكثر من 7000 منزل
صابحة عبد الراضي، 46 عامًا، من المنتفعين من مبادرة مشروع "تطوير القرى"، قرية "العتمانية" التابعة لمركز البدارى في محافظة أسيوط، أرملة وتعول 3 أطفال، قالت: تضرر المنزل من السيول التي ضربت القرية وسقط سقف المنزل، وظهرت الشقوق والشروخ بالجدران جعلت تسقط.

وتابعت: تم اختيار منزلي في المشروع، لإعماره وتوصيل المياه والكهرباء، وكذلك أجهزة كهربائية ووسائل التهوية، وتسلمت بعد شهر وحدة سكنية مجهزة.

يتنهي صندوق تحيا مصر مع نهاية الشهر الجاري من المرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة فى 100 قرية من القرى الأكثر فقرًا، والتي تشمل توفير مسكن كريم للفئات الأكثر احتياجاً فى 43 قرية بالريف المصرى، ووصل عدد المستفيدين من المبادرة 75 ألف مواطن، في 232 قرية، وتم الانتهاء من 429 عمارة سكنية، وإعادة إعمار 7.264 منزل، في 15 محافظة.

مصطفى اكتشفت فيروس سي من حملة 100 مليون
مصطفى يوسف، ٦٤ عامًا، موظف على المعاش، ومن المستفيدين من مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، قال: لم أعلم بإصابتي بفيروس "سي" إلا بعد أن جاءت الحملة إلى محافظتي بالغربية، وتم توقيع الكشف الطبي عليّ واكتشفت إصابتي بالفيروس.

وتابع: اتجهت بعد ذلك إلى التأمين الصحي، الذي قام بعمل عدة تحاليل لتحديد مدى انتشار الفيروس، وظهرت النتيجة وحصلت على علاج لمدة ٣ أشهر وأنهيته منذ أسابيع قليلة.

وفي انتظار تحديد موعد آخر لإجراء تحاليل جديدة للتأكد من شفائي، ولولا الحملة ما كنت اكتشفت إصابتي بالفيروس وكان من الممكن أن تتطور الحالة نحو الأسوأ، يقولها "مصطفى" في ختام كلماته.

يستهدف الصندوق القضاء على الفيروس بشكل كامل، حيث تم إنفاق ٥٠٠ مليون جنيه منذ بدء من الحملة في عام ٢٠١٤ وحتى العام الماضي 2018، حيث نجح الصندوق في علاج مليون و180 ألف مواطن من نوفمبر 2014 وحتى يوليو 2018.

مبادرات الخير.. المستفيدون من صندوق "تحيا مصر" يتحدثون
مبادرات الخير.. المستفيدون من صندوق "تحيا مصر" يتحدثون
مبادرات الخير.. المستفيدون من صندوق "تحيا مصر" يتحدثون
مبادرات الخير.. المستفيدون من صندوق "تحيا مصر" يتحدثون
مبادرات الخير.. المستفيدون من صندوق "تحيا مصر" يتحدثون
مبادرات الخير.. المستفيدون من صندوق "تحيا مصر" يتحدثون
مبادرات الخير.. المستفيدون من صندوق "تحيا مصر" يتحدثون
مبادرات الخير.. المستفيدون من صندوق "تحيا مصر" يتحدثون
مبادرات الخير.. المستفيدون من صندوق "تحيا مصر" يتحدثون
مبادرات الخير.. المستفيدون من صندوق "تحيا مصر" يتحدثون

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