بيانات اقتصادية ضعيفة تهبط بالأسهم الأمريكية رغم نتائج قوية

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، حيث أثنت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي والتوترات الجيوسياسية المستثمرين عن الشراء في سوق الأسهم، رغم سلسلة تقارير قوية لنتائج الشركات في الربع الثالث من العام.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 18.21 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 27006.59 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.66 نقطة أو 0.19 بالمئة مسجلا 2990.02 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 24.52 نقطة أو 0.3 بالمئة إلى 8124.18 نقطة.

