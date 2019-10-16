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رياضة

توابع تأجيل القمة.. فايلرغاضب.. مرتضى يهاجم الزناتى.. والمقاولون يدعو لإلغاء المسابقة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:05 م
القمة
القمة
رامى رجب - محمد الدكر - هانى عصام
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أثار قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، التى كان مقررًا لها السبت، جدلًا واسعًا فى الأوساط الرياضية، رغم أن القرار جاء بعد توصية أمنية.
وزاد الأمور جدلًا رغبة لجنة المسابقات فى استثمار عامل الوقت وإدخالها تعديلات جديدة على مواعيد مباريات بعض الفرق الأخرى، الأمر الذى أدى إلى غضب كبير.
وكشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الأهلى عن غضب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول، من تأجيل القمة بسبب الحالة المعنوية والفنية المرتفعة التى يمر بها فريقه خلال الفترة الحالية ورغبته فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس التقليدى، الذى يمر بمستوى متباين، لإزاحته من المنافسة على قمة الدورى مبكرًا.
وتحفظت إدارة النادى الأهلى على القرار، محذرة من الإخلال بانتظام المسابقة، وقررت مخاطبة لجنة التسوية وفض المنازعات باللجنة الأوليمبية، لمطالبة اتحاد الكرة بتنفيذ قرار اللجنة الخاص بالشكوى التى قدّمها الأهلى ضد اتحاد الكرة فى نهاية الموسم الماضى.
وأقرت لجنة التسوية فى ١٢ يونيو الماضى ضرورة التزام اتحاد الكرة بانتظام مسابقة الدورى فى الموسم الجديد، والالتزام بكل ما يخص المسابقة.
أما مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فقد أبدى ترحيبه بتأجيل القمة، مؤكدًا أنه طالما التأجيل بقرار أمنى فلا يملك النادى إلا الامتثال للقرار، لأن الأمن أدرى بالموقف.
وانتقد «منصور» قرار حسام الزناتى، رئيس لجنة المسابقات، بتقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، فى الأسبوع الخامس بالدورى، لتقام بعد غد السبت بدلًا من مباراة القمة.
وقال إن اللجنة لم تحصل على موافقته لإجراء هذا التغيير فى جدول مباريات فريقه، مطالبًا بأن يواجه الأهلى الجونة فى التوقيت نفسه قبل الموافقة على مواجهة المقاولون.
من جهته، رفض محمد عادل، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف العام على فريق الكرة، قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة فريقه مع أسوان فى الأسبوع الرابع المقرر غدًا.
وقال إن ما يحدث حاليًا أقل ما يوصف به أنه فوضى لم تحدث فى التاريخ الكروى وفضيحة كروية، مضيفًا: «لن نلعب اللقاء الذى تم تغييره وتعديله دون الرجوع إلينا».
وذكر أن النادى يساند دائمًا القرارات التى تهدف للمصلحة العامة، لافتًا إلى أنه لم يحدث قبل ذلك أن افتعل أزمة لكنه لن يصمت هذه المرة وسيرفع الأمر لإدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ويطالب بإلغاء الدورى هذا الموسم لعدم تكافؤ الفرص.
من جهتها، طلبت إدارة الجونة رسميًا من اتحاد الكرة تأجيل مواجهة «إف سى مصر»، المقرر لها اليوم فى افتتاح مباريات الأسبوع الرابع، لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية بعد قرار تأجيل القمة.
كما طلب محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، تأجيل مباراة فريقه مع بيراميدز اليوم أيضًا، وخاطب «الجبلاية» بتأجيل مباريات الأسبوع الرابع أسوة بتأجيل مباراة الأهلى والزمالك.
وفى سياق الأزمة، يدرس عمر الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة أمور اتحاد الكرة، تقديم استقالته بعد قرار التأجيل.
وقال مصدر: إن اتحاد الكرة حاول الحصول على موافقة الجهات الأمنية لإقامة المباراة فى ملعب برج العرب بالإسكندرية دون حضور الجماهير، إلا أنه فشل.
وأوضح أن «الجناينى» غضب من الانتقادات التى طالته بسبب تأجيل المباراة رغم أن الأمر خارج عن إرادته، مشيرًا إلى أنه غضب أيضًا من عدم عودة الجماهير للمدرجات رغم أنه اتفق على عودتهم قبل أن يتولى رئاسة اللجنة الخماسية، فيما نفى محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد، تقديمه استقالته، مشددًا على أن قرار التأجيل «أمنى بحت».

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