"الصحة" توضح حقيقة التطعيم ضد الالتهاب السحائي بـ 1300 جنيه

حاولت جماعة الإخوان الإرهابية منذ الإعلان عن وجود إصابة في مصر بمرض الالتهاب السحائي بإحداث بلبلة وإثارة الزعر بين المواطنين في الشارع المصري، بترويج قنوات الإخوان للشائعات وهو انتشار الالتهاب السحائي في مصر بشكل فج، وأن التطعيم للوقاية من هذا المرض بمبلغ وصل لـ 1300 جنيه.



ونفى قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، هذه الشائعات، لافتا إلى أنه عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن مصر قضت على مرض الالتهاب السحائى الوبائى عن طريق الجهود الوقائية المبذولة بالوزارة، حيث تم تطعيم تلاميذ المدارس فى السنوات الدراسية (أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى) مجانًا، بدون مقابل أي أموال، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين للدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض فى مصر.



وأضاف أن وزارة الصحة وفرت خط ساخن رقم 105 للإبلاغ عن حالات التسمم الغذائى وانتشار الأمراض والمشاكل الصحية المعدية، مؤكدة عدم وجود إصابات بمرض الالتهاب السحائى في المدارس.