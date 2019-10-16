عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" لمحمد هنيدي في موسم جدة.. غدًا

وصل الفنان محمد هنيدي، والمخرج مجدي الهواري، وفريق مسرحية "3 أيام في الساحل"، إلى السعودية وذلك استعدادًا لعرض المسرحية ضمن فعاليات موسم جدة بداية من غدٍ الخميس.



ويخضع فريق المسرحية اليوم الأربعاء، لبروفات مكثفة استعدادًا للعرض بحضور كامل الفريق، ونشر المخرج مجدي الهواري صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، يظهر فيها برفقة الفنان محمد هنيدي، ومها أبو عوف، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، من السعودية.



مسرحية "3 أيام في الساحل"، إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، وبطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، مها أبو عوف، ندى موسى، أحمد فتحي.



من ناحية أخرى، ستتوجه أسرة مسرحية "الملك لير"، للنجم الكبير يحيى الفخراني، ونخبة من النجوم إلى الرياض، مطلع الشهر القادم استعدادا لعروضها في الموسم المقررة من 6 إلى 9 نوفمبر، والتي يتوقع أيضًا أن تكرر مفاجأة موسم جدة في الأرقام القياسية بنفاذ التذاكر فور طرحها.



