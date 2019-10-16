أقوى حواسب "آسوس"

كشفت "آسوس" في برلين عن حاسب مميز بمواصفات متطورة تجعل منه أحد أفضل الحواسب المخصصة للمصممين والمبرمجين في العالم.



ومن أكثر ما يميز هذا الحاسب تصميم الهيكل الذي زود بغطاء متحرك خلف الشاشة، يساهم بتبريد هيكل الحاسب أثناء الاستعمال المطول له، كون التقنيات الأساسية للحاسب كاللوحة الأم والمعالج والذواكر ثبتت على ذلك القسم من الجهاز.



وجاء ProArt StudioBook One أيضا ببطارية تكفيه ليعمل قرابة 11 ساعة متواصلة، وزود بـ 3 منافذ USB Type-C، و3 منافذ DisplayPort، ومكبرات صوت توزع الأصوات بطريقة ممتازة، وشاشة بمقاس 15.6 بوصة قادرة على عرض فيديوهات 4k.



ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Intel Core i9 من الجيل التاسع، بتردد يصل إلى 5 جيجاهيرتز، ومعالج رسوميات Nvidia Quadro RTX 6000، وذاكرة وصول عشوائي 32 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة تيرابايت.



كما حصل الحاسب على لوحة مفاتيح ممتازة بإضاءة خلفية، وقدرة على التعامل مع مختلف أنواع شبكات بلوتوث وWi-Fi، وتطرحه "آسوس" مع حقيبة خاصة لحمايته من الصدمات.