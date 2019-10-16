بعد حريق لبنان.. نجوى كرم تدعو لحملة لإعادة التشجير

أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن استعدادها للمشاركة في إعادة تشجير لبنان مرة أخرى وذلك بعد الحرائق التي اشتعلت خلال الأيام الماضية.



وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "مهرجان الجميزة كان خطوة أولى الخطوة الثانية كانت ستكون أيضا مع النّائب "نيكولا صحناوي" لـ تشجير لبنان".



وأضافت: "الحريق غدرنا ولن ندعه يسبقنا لأنّنا سنكون من اليوم تحت تصرّف وزارة البيئة، وزارة الزراعة ووزارة الداخلية لتشجير كل لبنان.. أعطونا إشارة حتى ننزل عالأرض!".



وكانت الحرائق قد تسببت في خسائر كبيرة للبنان وحفت على بعض البيوت التي فر سكانها هربًا من لهيب النار، وتسببت الحرائق في سقوط بعض القتلى والمصابين.

