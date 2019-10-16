الجيش السوري يدخل عين العرب ويتصدى للعدوان التركي

نجح الجيش السوري بدعم روسي، مساء اليوم الأربعاء، من دخول مدينة عين العرب "كوباني" لوقف التوغل التركي شمالي البلاد.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، إن قوات روسية وأخرى تابعة للجيش السوري دخلت إلى مدينة عين العرب، مؤكدا انطلاق رتل ضخم تابع لقوات الجيش السوري من منطقة منبج متجهًا نحو مدينة عين العرب.



وتأتي عملية دخول النظام السوري إلى المدينة بعد منع القوات الأمريكية من دخولها عين العرب خلال الأيام الثلاثة الماضية وفقا للمرصد.



وأكد البيان رصد انتشار قوات عسكرية روسية بالقرب من مدينة عين العرب بعد ظهر اليوم، بعد عبوره لجسر قره قوزاق، ورصد عمليات قصف صاروخي متبادل شهدتها محاور غرب وشمال غرب مدينة منبج، بين قوات النظام من طرف، والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر، بالتزامن مع استهدافات متقطعة بالرشاشات الثقيلة.



وبدأت قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم، هجوما معاكسا على القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور غرب بلدة عين عيسى باتجاه منطقة تل أبيض، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تترافق مع قصف مكثفة بشكل متبادل، فيما تمكنت قسد من التقدم واستعادة السيطرة على موقعين كانت قد خسرتهما لصالح الفصائل خلال الساعات الفائتة.