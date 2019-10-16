اليوم.. محاكمة المتهمين فى أحداث عنف مسجد الفتح

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور، إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث «عنف مسجد الفتح».





كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين السجن المؤبد والمشدد.



