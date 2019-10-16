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اليوم.. محاكمة المتهمين فى أحداث عنف مسجد الفتح
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
محمد عيسي- شيماء حسينطباعة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور، إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث «عنف مسجد الفتح».
كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين السجن المؤبد والمشدد.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام أحال المتهمين لمحكمة الجنايات ووجه لهم تهم جرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.