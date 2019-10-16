اليوم.. أولى جلسات محاكمة عادل شكل بتهمة البلطجة

تنظر محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة عادل شكل، كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندرى الرياضى، واثنين آخرين.



وأحال المستشار عبد العزيز سامى عبدالعزيز، رئيس نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، المتهمين للمحاكمة بتهم حيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة والبلطجة.



تعود بداية الواقعة، عندما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر "شكل" وآخرين أثناء الرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة.



واستهدفت مأمورية أمنية المتهمين الثلاثة وهم كل من "عادل شكل" و"أحمد سوادة" و"مروان البوك" وألقت القبض عليهم، وبحيازتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة.



وتبين من التحريات قيام كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندرى وآخرين بالرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة، احتفالا بجهاز عريس "عفش" خاص بالمتهم الثانى "أحمد سوادة".



وبسؤال المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها كنوع من البهجة والفرحة احتفالا بوصول جهاز "سوادة"، مؤكدين أن استخدامهم الأسلحة البيضاء فى الرقص متعارف عليه بالمناطق الشعبية.



وأكد المتهمون، أنهم لم يقوموا بإحداث أى ضرر للمواطنين أو فرض السيطرة أو استعراض القوة والبلطجة بالمنطقة المشار إليها.



ويمتلك عادل شكل، كبير مشجعى الاتحاد السكندري، عدد كبير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يتابعها عشرات الآلاف من المواطنين، حيث يقوم بإعداد مقاطع فيديو تتعلق بنادى الاتحاد السكندرى وموضوعات متنوعة بطريقة ساخرة.