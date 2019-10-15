محمد فراج: تجربة فيلم "الممر" تأتي في العمر مرة واحدة

قال الفنان محمد فراج، إن بدايته الفنية كانت مع مسرح الجامعة، وشارك في العديد من المسارح الخارجية بعد مشاركته في مسرح "الهناجر"، والإسكندرية وبعدها ورشة مركز الإبداع الفني.



وتحدث محمد فراج، عن دوره في فيلم "الممر"، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: قائلا "تجربة الممر من التجارب القريبة إلى قلبي جدًا، ومن أولهم، وهذه التجربة بها كمية كرم كبيرة من ربنا ونفحة جلوة في كل شيء".



وأضاف: "كل شيء في الفيلم كان حلو جدًا من كاست كامل، ووقوفي للمرة الأولى أمام المخرج شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق، وموسيقى عمر خيرت".



وأكد أن قصة الفيلم والتي بدأت من نكسة 67 وحتى حرب الاستنزاف، كانت مميزة وبدور جيد، ومرسوم بطريقة حلوة جدًا من المخرج شريف عرفة، وهذا دور لا يقدم في العمر كله سوى مرة واحدة مع كتيبة رائعة وهم طاقم العمل وأسميهم كتيبة لأننا كنت نتحرك خلال التصوير كالكتيبة.

