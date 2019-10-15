بحضور النجوم.. الجامعة الأمريكية تنظم حفل تكريم لعزت أبوعوف

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حفل تكريم للفنان الراحل عزت أبوعوف، شارك فيه عدد كبير من النجوم.



وقدم الحفل الفنانة شيرين رضا، وتم عرض فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل، وتبعه بكلمة لكل النجوم عن الفنان الراحل.



وعبرت الفنانة مها أبوعوف، عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم، خاصة أنها جاءت من جيل لم يشاهد فريق الفور إم، إلا أنه عرفه كممثل، مؤكدة أن شقيقها كرم وهو حي وكرم مائة مرة وهو ميت.



وشارك في حفل التكريم الفنان محمد فؤاد، والذي أكد أن الفضل في نجاحة وشهرته للفنان عزت أبوعوف، مؤكدًا أنه كان رافضا للمشاركة في فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، وذلك لأنه كان يمثل رحلة صعوده كنجم ولم يكن يريد أن يظهر كصاحب فضل عليه.



كما شاركت الفنانة ليلى علوي، والفنان حسين فهمي، والفنان أبو، وحرص الفنان تامر حسني على حضور حفل التكريم ورغم تأخره إلا أنه حرص على نعيه، مؤكدًا أنه كان قريبًا جدًا منه ومن عائلته وكانت تجمعه به ذكريات لا تنسى، مؤكدًا أنه شخصية لن تتكرر وأنه دائم الدعاء له.



