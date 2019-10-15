الباز يكشف رسائل مدبولي إلى نائب الرئيس الأمريكي

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للولايات المتحدة الأمريكية للقاء مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي لاطلاعه على ملف سد النهضة.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن رئيس الوزراء سيوضح لنائب الرئيس الأمريكي آخر التطورات في سد النهضة، وأن مصر لا تمانع بناء السد، ولكن من حقها ألا تتضرر من بنائه، كما يوضح له طبيعة الأضرار التي قد تلحق بمصر من بناء هذا السد.

وتابع أن اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في 2015 يتضمن ضمن بنوده أنه يحق إدخال طرف رابع إذا فشلت المفاوضات بين البلدين.

واستطرد أن رئيس الوزراء أبلغ نائب الرئيس الأمريكي أيضا إدانة ورفض مصر الكامل للعدوان التركي على أراضي سوريا.



