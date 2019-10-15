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اقتصاد

"المالية" تنفى فرض ضرائب جديدة على السجائر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن كامل - راندا التوني
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نفت وزارة المالية صحة ما تداولته بعض المواقع الاخبارية، حول فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية؛ لتمويل التأمين الصحي الشامل، مؤكدة عدم فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي، وأن الحكومة تعمل جاهدة على استقرار السياسات الضريبية.

جاء ذلك توضيحًا لما نشرته بعض المواقع الأخبارية، من تفسير خاطئ لتصريحات الوزير بالأمس، حول أن هناك بعض الدول العربية، لجأت لفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية، عند الحاجة لزيادة تمويل التأمين الصحي.

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