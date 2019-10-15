الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

لبنان: طائرات ووحدات عسكرية لإخماد الحرائق

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
ذكر الجيش اللبناني أن وحدات عسكرية إلى جانب طائرات مروحية تابعة للقوات الجوية، ساهمت في عمليات إخماد الحرائق التي تجتاح العديد من المناطق اللبنانية، خصوصا بلدات محافظة جبل لبنان، مشيرا إلى أن قيادة القوات المسلحة وضعت عددا من الطائرات في القواعد العسكرية المنتشرة في عموم البلاد في حالة جاهزية تامة للتدخل عند حصول أي تطور في مختلف المناطق.

وأوضحت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان لها اليوم - أن وحدات القوات المسلحة تؤازرها 4 طائرات مروحية من القوات الجوية، وبمساعدة طائرتين متخصصتين في إخماد الحرائق تم استقدامهما من قبرص، اشتركت مع عناصر الدفاع المدني في محاصرة الحرائق المندلعة في 6 بلدات من محافظة جبل لبنان.

وأشار الجيش إلى أن الوحدات العسكرية لا تزال تعمل على إخماد النيران على الرغم من وجود بعض العوائق المتمثلة في الدخان الكثيف وخطوط الكهرباء الهوائية (الضغط العالي) التي تمنع في بعض الأحيان التدخل السريع والفعال.

من جانبها، أعلنت مؤسسة الكهرباء الوطنية (كهرباء لبنان) فصل التغذية الكهربائية عن خطوط الضغط العالي في عدد من المناطق التي تتركز بها الحرائق، بسبب الحرائق المندلعة في أكثر من منطقة لبنانية، تسهيلا لعمليات إطفاء الحرائق وحفاظا على السلامة العامة.

وأشارت كهرباء لبنان إلى أن الحرائق تسببت في احتراق وتعطل بعض الخطوط، لافتة إلى أنه تم تخفيض قدرات التوليد بمحطة (الزهراني) وقصر التغذية الكهربائية الناتجة عن المحطة على مناطق الجنوب فقط، الأمر الذى سيترتب عليه خفض التغذية بشكل كبير في مختلف المناطق اللبنانية من بينها العاصمة بيروت، على أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد الانتهاء من إطفاء الحرائق.

من جانبه، أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إقامة مستشفى ميداني في منطقة الدامور (بمحافظة جبل لبنان) لمواجهة تبعات الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق وطالت مناطق الأشجار والغابات والمنازل، وتم إعلان حالة الاستنفار القصوى.

وأشار الصليب الأحمر إلى أنه قدم بالفعل الإسعافات الأولية لـ 88 حالة في المستشفى الميداني، ونقل حالات تأثرت جراء الحرائق إلى المستشفيات في ضوء ما تطلبه الأمر بإجمالي 18 حالة، موضحا أن معظم هذه الحالات الصحية كانت تعاني من ضيق في التنفس واختناق وإغماء وحروق طفيفة.

وتجتاح سلسلة من الحرائق الواسعة عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما في نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار، كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت في قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم في بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدني بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

رميا بالرصاص.. مقتل 9 بينهم سياسية كردية بأياد سورية

منذ أقل من ساعتين

تعليق صادم من إليسا بعد حرائق لبنان (صورة)

منذ أقل من ساعة

مسئول أممى سابق لـ"تميم": ابعد إرهابك وأسلحتك عن الصومال

منذ يوم

فان دام ورجاء الجداوي يشعلان مواقع التواصل (صور)

ads

الصور

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

أيام زمان

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر والبدانة

جراحات المياه البيضاء تؤمن سلامة القيادة على الطريق

تباطؤ حركة السير في الأربعينيات تشير إلى الشيخوخة

كوريا الجنوبية تؤكد إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية

الرئيس نيوز

برلمانية تطالب بعدم تطبيق قانون إيطالي "يطحن رفات المتوفين المصريين"

لجنة الإسكان في البرلمان: سنعدل تراخيص البناء لتكون 3 سنوات بدلاً من سنة

طلب إحاطة يحذر من انهيار الثروة الحيوانية‎ في مصر

عبدالعال أمام الاتحاد البرلماني الدولي: عدم احترام القانون الدولي سبب صراعات الشرق الأوسط

منوعات

الاحتجاجات تلغي وتؤجل الرحلات الجوية في مطار برشلونة

حجب الإنترنت بالعراق

تسيير خط جوي مباشر بين وسط الصين وكوريا الجنوبية

فقدان 10% من الكتل الجليد في سويسرا

كشكول

الخميس المقبل.."تعليم الجيزة" تطلق مبادره متميزة ياجيزة بالتعليم النشط

"هندسة حلوان" تفوز بالمركز الأول في مسابقة DELL EMC

"شوقي": حل أزمة إنقطاع المياه عن مباني إقامة طلاب مدرسة المتفوقين بإكتوبر غداً

أولياء أمور «اليابانية» بالتجمع الخامس يستغيثون بالوزير لإنقذ المدرسة من الإهمال

إسلام سياسي

خلال ساعات.. إيطاليا تُوقف بشكل نهائي تصدير الأسلحة إلى تركيا

بعد نفي قطر دعمها للإرهاب.. ننشر أدلة تورطها بتمويل التنظيمات

نص كلمة مفتي الجمهورية بمؤتمر "إدارة الخلاف الفقي"

رسالة الصومال لـ تميم: "لسنا بحاجة إلى رجالك وإرهابك"


زيت وسكر

وزير الإسكان يلتقي ممثلي “التطوير العقاري” لهذا السبب

تسهيلات جديدة لأصحاب السفن والأحواض العائمة

6 عيادات جديدة بجمعية رعاية مرضى الكبد في الدقهلية

“التخطيط”: اللتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت الـ 27 مليار يورو في 2018

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

تركي آل الشيخ يكرم وزيرة الثقافة المصرية في حفل "صناع الترفيه"

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

ساشا ستانيشيتش بجائزة أفضل كتاب ألماني 2019

الليلة.. انطلاق باليه كليوباترا على المسرح الكبير بدار الأوبرا

صفحتنا ع الفيس بوك