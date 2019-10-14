فارس كرم يحيي الذكرى الأولى لرحيل والده: "أحلى أيام عمري معك"

أحيا الفنان اللبناني فارس كرم، الذكرى الأولى لرحيل والده، والذي رحل في نفس اليوم من العام الماضي بعد صراع مع المرض.



ونشر فارس كرم، فيديو له برفقة والده عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "متل اليوم بصرلك سنة بعيد عني، أحلى أيام عمري أنا وياك، رح نلتقي".



وكان فارس كرم، قد اعتذر عن كل أعماله الفنية فترة وجود والده داخل المستشفى وحرص على مرافقته إلى حين وفاته، كما اعتذر عن عدد كبير من الحفلات الفنية بعد رحيل والده.

