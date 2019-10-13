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عالم

احتفالات بالعاصمة التونسية بعد إعلان قيس سعيد فوزه بانتخابات الرئاسة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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تجّمع مواطنون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية مساء اليوم الأحد للاحتفال بعد أن أعلن قيس سعيد فوزه بالرئاسة.
وكانت مؤسسة أمرود، أفادت بفوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني بنسبة 5. 72%، فيما حصل منافسه نبيل القروي على 47. 27 % من الأصوات، حسب إذاعة موزاييك.
وقال سعيد في كلمة بعد إعلان الفوز في مقر حملته الانتخابية إن "الدولة التونسية مستمرة ونعي حجم المسؤولية"، مضيفا: "القانون في تونس سيتم تطبيقه على الجميع".

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