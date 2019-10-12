"قسد" تنفي سقوط رأس العين في أيدي الأتراك

أفادت مراسلة قناة الغد في القامشلي ناز السيد، أن قوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد"، نفت سيطرة القوات التركية الغازية على بلدة رأس العين، مؤكدة أنه لا توجد أي مظاهر لسيطرة القوات التركية الغازية على المدينة، وأن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من التصدي للتوغل التركي داخل المدينة.



وتابعت مراسلة الغد، أن المدينة تشهد الآن اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المسلحة والجيش التركي، كما تمكنت القوات الكردية من صد هجمات أخرى على تل أبيض، مشيرة إلى أن مدينة القامشلي شهدت قصفًا أوقع خسائر في صفوف المدنيين.



وأشارت إلى أن هناك زيادة في أعداد النازحين من المدينة، وأن الوضع الإنساني والميداني في الشمال السوري يتجه نحو الأسوء والمزيد من التعقيد، خاصة بعد فرار عناصر تنظيم داعش الإرهابي من المعتقلات.



