سوزان نجم الدين ترد على اتهامها بشراء تكريماتها.. فيديو

ردت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، على الاتهامات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة حول شراء تكريماتها في المهرجانات.



وقالت خلال لقائها في برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "إذا بينعرض علي هيك بدي استسخف حالي كتير واستسخف الجهات المكرمة، والجهات التي كرمتني كبيرة وما بتمسح تبيع أصلا".



وكانت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين، قد أعلنت​ أنها ستشارك في عدة لوحات في مسلسل "​مرايا 2020​" مع الممثل ​ياسر العظمة​ في حال تم إنتاجه هذا العام.

