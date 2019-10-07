سوزان نجم الدين ترد على اتهامها بشراء تكريماتها.. فيديو
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:35 م
سناء إسماعيلطباعة
ردت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، على الاتهامات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة حول شراء تكريماتها في المهرجانات.
وقالت خلال لقائها في برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "إذا بينعرض علي هيك بدي استسخف حالي كتير واستسخف الجهات المكرمة، والجهات التي كرمتني كبيرة وما بتمسح تبيع أصلا".
وكانت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، قد أعلنت أنها ستشارك في عدة لوحات في مسلسل "مرايا 2020" مع الممثل ياسر العظمة في حال تم إنتاجه هذا العام.
وقالت خلال لقائها في برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "إذا بينعرض علي هيك بدي استسخف حالي كتير واستسخف الجهات المكرمة، والجهات التي كرمتني كبيرة وما بتمسح تبيع أصلا".
وكانت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، قد أعلنت أنها ستشارك في عدة لوحات في مسلسل "مرايا 2020" مع الممثل ياسر العظمة في حال تم إنتاجه هذا العام.
View this post on Instagram
سوزان نجم الدين بتسجيل تؤكد انها دعيت لبرنامج باسم ياخور . وطلع هو الكذاب . يا عيب الشوم لوين وصلو اولاد البلد لقصف بعضهن البعض . استحوووو #الوسط_الفني_وكر_دعارة #الوسط_الفني_مزبلة #محتاجين_شرطة_أداب_لمراقبة_الفنانين #تمثيل #دراما #مسلسلات #اخلاق #مشاهير_العرب #مشاهير #فضايح_مشاهير #فنانين #فن #سوريا #لبنان #مصر #دبي #المغرب_العربي #الوطن_العربي #سينما #افلام #اعلام